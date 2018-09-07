Edirne'de aranan terör örgütü PKK üyesi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de kaçma hazırlığındaki kişiyi tespit etti.

İlk sorgusunda sahte kimlik beyan eden kişinin Edirne Jandarma Komutanlığı'ndaki parmak izi taraması yapıldı. Zanlının parmak izi, örgütün Mardin bölgesinde ele geçirilen silah ve mühimmatı üzerindeki iz ile eşleşti.

Zanlının gerçek kimliğinin Timur T. olduğu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Kızıltepe Sulh Hakimliğince aranması bulunduğu belirlendi.