THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Edirne'de 4 bin 500 tane ele geçirildi

Durdurulan bir kamyonet içerisinde avlanması yasak deniz patlıcanı ve ahtapot ele geçirildi

09 Ekim 2018 Salı 22:10
Edirne'de 4 bin 500 tane ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan ilçesine bağlı İzzetiye köyünde E.Y'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. 

Kamyonette yapılan aramada 4 bin 500 deniz patlıcanı ile 100 kilogram ahtapot ele geçirildi.

Sürücü E.Y'ye "Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan bin 322 lira, trafik ekiplerince de bin 110 lira ceza uygulandı.

Olayda kullanılan araç, İstanbul 25. İcra Dairesince yakalaması olduğu gerekçesiyle yediemin otoparkına teslim edildi. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:10
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. ahtapot
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan minibüs seyir halindeyken alev aldı
    1. İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan..
    2. Fransa'da göstericilere orantısız güç!
    3. Cocu, Süper Lig'in en kötü..
    4. İnternet kafede dehşet! Sigara..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan  Cemal Kaşıkçı..
    6. Dünyayı sarsan istifa sonrası..
    7. İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal..
    8. Polis memuruna çarparak kaçan FETÖ'cü..
    9. İstanbul Bağcılar'da çökme tehlikesi..
    10. Çin'de kendi kendine 10 bin liralık..
    11. Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman..
    12. Türkiye Afganistan'daki saldırıyı kınadı
    13. Zeytinyağı felç riskini azaltıyor
    14. Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! O..
    15. Gürler'in hocası ile yollar ayrıldı!
    16. HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç..
    17. Sınav döneminde aileler ne yapmalı?
    18. İngiltere'den Suudi Arabistan'a..
    19. Meclis İçtüzük değişiklik teklifi..
    20. Salata yapımı için için öneriler
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!