Edirne’de 34 kaçak göçmen yakalandı!

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 12/08/2018 günü saat: 21.30 sıralarında Demirtaş Mahallesi Edine – Çanakkale yolu üzerinde durdurulan araçtan 6 Filistin, 22 Suriyeli olmak üzere toplam 28 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı.

Eş zamanlı denetimlerde Demirtaş Mahallesi Tren İstasyonu civarında şüphe üzerine durdurulan ticari araçtan, 3 Suriye uyruklu vatandaş saat: 00.30 sıralarında ilçe merkezi şehirlerarası otobüs terminali civarında yapılan denetimler de de 3 Fas uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan 34 yabancı uyruklu kişiler ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan kontrollerin ardından Edirne il göç idaresi müdürlüğüne sevk edildi.

Ticari araç sürücüsü, hakkında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan yapılan adli işlemden sonra çıkartıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.