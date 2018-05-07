THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Edirne'de 329 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan çeşitli ülkelerden 329 kaçak ve sığınmacı güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:51
Edirne'de 329 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ile Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİLER

Denetimlerde Suriye, Cezayir, Filistin, Fas, Irak, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 329 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:51
  1. Edirne
  2. kaçak ve sığınmacı
  3. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korgenerali derdest edenlere müebbet istendi
    1. Korgenerali derdest edenlere müebbet..
    2. Milli SİHA tam isabetle vurdu
    3. Düğüne 2 saat kala feci kaza! Damat..
    4. Korkunç vahşet! Bu nasıl insanlık
    5. Milyonlarca İngiliz gelecek
    6. 24 Haziran Ak Parti Sakarya..
    7. Bahçeli şampiyonları tebrik etti
    8. Dizel motorlarda devrim gibi yenilik
    9. Para karşılığı Kur'an okumak caiz midir?
    10. Ruhani resti çekti: Siz olmasanız da..
    11. Netanyahu'nun ayakkabı pastası Japonya..
    12. Evde üzüm sirkesi nasıl yapılır?
    13. Akşener, Muharrem İnce görüşmesini..
    14. Cenk Tosun'dan iddialı açıklama!..
    15. Kahvaltılık ezme nasıl yapılır?
    16. Oruç tutmanın bir faydası daha..
    17. 24 Haziran Ak Parti Konya milletvekili..
    18. Fenerden altyapıya dev yatırım geliyor!
    19. Fransa'dan ABD'ye savaş uyarısı!
    20. Beşiktaş'a Sergen Yalçın bombası!
    Kuveyt Türk
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Diriliş'te sürpriz! Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı ortaya çıktı
    Diriliş'te sürpriz! Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı