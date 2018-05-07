Edirne'de 329 kaçak ve sığınmacı yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan çeşitli ülkelerden 329 kaçak ve sığınmacı güvenlik güçleri tarafından yakalandı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:51
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ile Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİLER
Denetimlerde Suriye, Cezayir, Filistin, Fas, Irak, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 329 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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