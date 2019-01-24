Edirne'de 123 düzensiz göçmen daha yakalandı Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 123 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 123 düzensiz göçmen yakalandı. Önceden tespit edildi Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy'de yapılan denetimlerde, Fas, Filistin, Bangladeş, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 123 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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