Edirne'de 123 düzensiz göçmen daha yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 123 düzensiz göçmen yakalandı.24 Ocak 2019 Perşembe 10:09
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 123 düzensiz göçmen yakalandı.
Önceden tespit edildi
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy'de yapılan denetimlerde, Fas, Filistin, Bangladeş, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 123 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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