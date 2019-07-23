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Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan'a geçmeye hazırlanan düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı.

23 Temmuz 2019 Salı 10:31
Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 10 Pakistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü N.S,jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:31
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