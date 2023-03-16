  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD duyurdu! Rus Su-27 ile MQ-9 geriliminde yeni gelişmeyi ilan etti: Yeni görüntü ortaya çıktı

Mete Yarar: "Pkk terör örgütü, daha önce Türk siyaset tarihinde böyle bir şey yapmadı!"

Yunan yine yaptı yapacağını! Yunanistan DHKP-C'lileri serbest bıraktı!

Menzil Cemaati seçim kararını duyurdu! Oy için o ismi işaret ettiler

Zarar edince öyle kar edince böyle! Tarım kredi solcuların ayarlarını bozdu

Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Şanlıurfa'daki sel felaketinde Haarp saldırısı iddiası! Belgeleriyle açıkladı: Oradan gelen tozlarla oldu

Erdoğan Türk devletleri liderlerine seslendi

6’lı masa siyaset dışı tüm ortakları denedi yine olmadı

Çin’de ne altın ne dolar: Kömür ve doğal gaz üretimindeki artış sürüyor! Ham petrol üretimi adımı milyon ton...
Aktüel Edirne ve Kırklareli’ne depo göçü!
Aktüel

Edirne ve Kırklareli’ne depo göçü!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan büyük yıkımdan sonra yeniden 1999 depremini hatırlayan İstanbullu, kenti terk etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 17:46:00 -
Edirne ve Kırklareli’ne depo göçü!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan büyük yıkımdan sonra yeniden 1999 depremini hatırlayan İstanbullu, kenti terk etme arayışına girdi.

Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay, ”Son yaşanan depremlerin korkuttuğu İstanbullular, alternatif arayışına yöneldi. Fay hattından uzaklığı ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle Edirne ve Kırklareli'ne talep arttı. İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş, Edirne ve Kırklareli'nde depo kiralamaya başladı. Eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden Edirne, Kırklareli, deprem göçü başladığı belirtiliyor. Kenti terk ederken aile yanına yada daha küçük evlere taşınma nedeniyle bazılarının eşyasını yanında götürmediği, bu nedenle depolarda da doluluk oranlarının arttığı dikkat çekiyor” bilgisini paylaştı.

"İstanbul'dan çıkış 20 yılın zirvesinde"

6 Şubat’tan sonra eski binadan çıkıp eşyasını depoya vermek isteyenlerin sayısının arttığını söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, “Eskiden haftada 2-3 kişi depo kiralamak için beni ararken, şimdi son bir haftada bu sayı 30-40 kişiye çıktı. Eşyalarını götürmeyip depo kiralayan vatandaşlar, gidecekleri yerlerde daha küçük alanlarda daha uygun fiyata ya da anne babasının yanında kalabiliyorlar” dedi.

Emlakçıların telefonları susmuyor

Telefonlarının susmadığını söyleyen Altınay, çevreden ve ülkemizin belirli yerlerinden arayanlar satılık, kiralık arsa, daire ve depo soranlar oluyor. Bölgemize doğru bir göç başladı. Geçmişte olmayan bir hareketlilik gözlüyoruz son 20 günde İstanbul'dan kentimize yerleşmek isteyen yaklaşık 2 bin kişiye ev ve arsa satıldı." diye konuştu. Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgisinin arttığını gözlemlediklerini belirten Altınay, yatırım için yeni başvuruların geldiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23