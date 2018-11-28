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Edirne sele teslim

Dün akşam Edirne’de etkili olan sağanak yağış bir çok noktada su baskınlarına neden oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:49
Edirne sele teslim

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıksız devam ediyor. Kuvvetli sağanak nedeniyle trafiğin yoğun olduğu Sadık Ahmet, Muammer Aksoy, İlhami Ertem gibi caddelerin de aralarında olduğu pek çok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

Kocasinan Mahallesi'nin bir bölümünde sular apartman ve sitelerin bahçelerini doldurdu. AA'nın haberine göre; bodrum kattaki bir çok ev ve iş yeri ile özel bir hastanenin acil servisini su bastı.

Yaklaşık 10 saatte kent merkezine metrekareye 96 kilogram yağış düştü. Meteoroloji yetkilileri yağışın yarın da devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 07:49
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