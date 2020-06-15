  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne girişinde üst düzey güvenlik tedbirleri alındı

Edirne’de, giriş noktalarında jandarma ve emniyet güçleri tarafından üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:18:22 -
Edirne girişinde üst düzey güvenlik tedbirleri alındı

Edirne’de, giriş noktalarında jandarma ve emniyet güçleri tarafından üst düzey güvenlik tedbirleri alındı. Şehre giriş yapmak isteyen sürücü ve yolcuların GBT ve araç plakaları sorguları yapılıyor.


Edirne gişeler mevki başta olmak üzere şehrin diğer muhtelif girişlerinde jandarma ve polis ekipleri, gelen sürücü ve yolcuları karşılıyor. Ekipler, sözlü olarak da gelen sürücü ve yolculara şehre geliş sebepleri soruluyor.


Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, HDP’nin Edirne’de toplanma çağrısının ardından Covid 19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırı olması gerekçesiyle il genelinde girişlerin 14-17 Haziran tarihleri arasında kapatıldığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı