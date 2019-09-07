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Edirne Belediye Başkanı Gürkan: “Geleceği eğitim ile şekillendireceğiz”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm öğrencilerin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılını kutlayarak, “Sevgili öğrenciler; aydınlık yarınlara güçlü ve bilinçli bir topluma ancak ve ancak iyi bir eğitim ile ulaşabiliriz.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:59
Edirne Belediye Başkanı Gürkan: “Geleceği eğitim ile şekillendireceğiz”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm öğrencilerin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılını kutlayarak, “Sevgili öğrenciler; aydınlık yarınlara güçlü ve bilinçli bir topluma ancak ve ancak iyi bir eğitim ile ulaşabiliriz. Kendinize güvenin çünkü sizler dünyada eşi benzeri bulunmayan bir


liderin, Mustafa Kemal’in evlatları; gönüller fetheden Fatih Sultan Mehmet’in torunlarısınız” dedi.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslenen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, eğitimin önemine dikkat çekti.


Uzun bir tatilin ardından öğrencilerin ders başı yapacağını; birçok öğrencinin de ilk kez okul sıraları ile tanışacağını ifade eden Başkan Gürkan, “Bir öğretmen; uzun yıllar eğitim camiasının içinde yer alan biri olarak bir kez daha sizlerle aynı heyecanı paylaşıyorum. Hiç kuşkusuz ki bir ülkeyi yok olmaktan kurtaran; güçlü bir devlet yaratan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok önem verdiği konuların başında eğitim gelmiştir. Güçlü bir Türkiye; teknolojiyi, bilimi üretebilen ve kullanabilen bir toplum için eğitim ne kadar önemli olduğunu görmüş ve bir eğitim seferberliği başlatmıştır. Aradan yıllar, yüzyıllar geçse de tüm öğretmenlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığından ayrılmayacağına; eleştirel düşünebilen, öz güveni yüksek ve yepyeni fikirler üretebilen, vizyonu geniş bireyler yetiştirebilmek için var gücünle çalışacağına; öğrencilerine şefkatle yaklaşacağına gönülden inanıyorum” diye konuştu.


Tüm öğrencilere bir kez daha başarılar dileyen Başkan Gürkan, “Sevgili öğrenciler; unutmayın sizler bizim umudumuz, geleceğimiz, bu ülkenin gerçek sahibisiniz. Bugün attığımız her adım; hayata geçirdiğimiz her proje size çok daha iyi bir gelecek kurabilmek adına. Başarıya ulaşmak için sorumluluk duyun, planlı çalışın, kararlı olun ve kendinize güvenin. Kendinize güvenin çünkü sizler dünyada eşi benzeri bulunmayan bir liderin evlatlarısınız. Kendinize güvenin çünkü sizler Fatih Sultan Mehmet’in torunlarısınız. Bu duygu ve düşüncelerle,öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitim camiasına başarılar diliyor, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:59
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