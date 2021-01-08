EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si paylaştı! Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz hayranları fena kızdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Ozan Akbaba, son yılların en başarılı dizi oyuncuları arasında yer alıyor. Karaktere güçlü bir kimlik kazandıran ve milyonlarca kişiyi de etkilemeyi başaran oyuncu, silah kullanma konusunda da bir hayli ustalaştı.

Salı akşamları atv ekranında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, başarılı geçen 5 sezonun ardında, 6. sezona da güçlü bir hikaye ve yeni oyuncu kadrosu ile başladı. Ozan Akbaba ise dizinin başrollerinden, Oktay Kaynarca’dan sonra gelen ikinci isim konumunda… Akbaba’nın geniş bir hayran kitlesi de var.

Yılbaşı dolayısı ile 10 gün ara veren dizinin hikayesinde bazı değişiklikler yapıldı. Ekip yeniden sete çıkacak ve 179.bölüm de 2 haftalık aranın ardından 19 Ocak Salı akşamı ekrandaki yerini alacak. Instagram hesabından silah kullanma eğitimlerinden bir fotoğrafını paylaşan Ozan Akbaba'ya EDHO hayranlarından gelen yorumlar da gecikmedi.

Akbaba’nın dizideki aksiyon sahnelerindeki başarılı performansına da atıf yaparak, “Role çok yakışıyorsun” diye yorum bıraktı.

Bazı hayranlar serzenişte bulundu

Paylaşım ilgi gördü ama EDHO’nun ekranda olmamasının kızgınlığını yaşayan dizi hayranları, en yakın zamanda dizinin yeni bölümünün yayınlanmasını istediklerini belirten tatlı bir kızgınlık ve serzenişte bulundu.

EDHO'nu bu hafta ekranlara gelmemesi final yapacağına yorumlansa da dizinin yılbaşı nedeniyle ara verdiği ortaya çıkmıştı.

2020 yılının bitmesini ardından dileklerini de paylaşan oyuncu, “Çevremizdeki, hayatımızdaki güzel insanlar da olmasa bu senenin yüzümüzü güldüreceği falan yok. O yüzden açıkça söylüyorum 2020, haydi yoluna. Neyin var neyin yok al git! Gelen gideni aratmaz inşallah” diyerek sosyal medyada yorum yapmıştı.