  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si paylaştı! Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz hayranları fena kızdı
Medya

EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si paylaştı! Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz hayranları fena kızdı

Bu hafta ekranlara gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini oynayan Ozan Akbaba'ya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sonrası hayranları serzenişte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 13:06:00 -
EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si paylaştı! Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz hayranları fena kızdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Ozan Akbaba, son yılların en başarılı dizi oyuncuları arasında yer alıyor. Karaktere güçlü bir kimlik kazandıran ve milyonlarca kişiyi de etkilemeyi başaran oyuncu, silah kullanma konusunda da bir hayli ustalaştı.

Salı akşamları atv ekranında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, başarılı geçen 5 sezonun ardında, 6. sezona da güçlü bir hikaye ve yeni oyuncu kadrosu ile başladı. Ozan Akbaba ise dizinin başrollerinden, Oktay Kaynarca’dan sonra gelen ikinci isim konumunda… Akbaba’nın geniş bir hayran kitlesi de var.

Yılbaşı dolayısı ile 10 gün ara veren dizinin hikayesinde bazı değişiklikler yapıldı. Ekip yeniden sete çıkacak ve 179.bölüm de 2 haftalık aranın ardından 19 Ocak Salı akşamı ekrandaki yerini alacak. Instagram hesabından silah kullanma eğitimlerinden bir fotoğrafını paylaşan Ozan Akbaba'ya EDHO hayranlarından gelen yorumlar da gecikmedi.

Akbaba’nın dizideki aksiyon sahnelerindeki başarılı performansına da atıf yaparak, “Role çok yakışıyorsun” diye yorum bıraktı.

Bazı hayranlar serzenişte bulundu

Paylaşım ilgi gördü ama EDHO’nun ekranda olmamasının kızgınlığını yaşayan dizi hayranları, en yakın zamanda dizinin yeni bölümünün yayınlanmasını istediklerini belirten tatlı bir kızgınlık ve serzenişte bulundu.

EDHO'nu bu hafta ekranlara gelmemesi final yapacağına yorumlansa da dizinin yılbaşı nedeniyle ara verdiği ortaya çıkmıştı.

2020 yılının bitmesini ardından dileklerini de paylaşan oyuncu, “Çevremizdeki, hayatımızdaki güzel insanlar da olmasa bu senenin yüzümüzü güldüreceği falan yok. O yüzden açıkça söylüyorum 2020, haydi yoluna. Neyin var neyin yok al git! Gelen gideni aratmaz inşallah” diyerek sosyal medyada yorum yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'dan Somalili gencin TB2 paylaşımına cevap
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan Somalili gencin TB2 paylaşımına cevap

Sosyal medyada Somalili bir gencin 'Bayraktar TB2' yazılı kamyon arkası paylaşımına Selçuk Bayraktar'dan gelen cevap sosyal medyada beğeni y..
4 katlı binada can pazarı! İtfaiye merdiveni ile kurtarıldılar
Gündem

4 katlı binada can pazarı! İtfaiye merdiveni ile kurtarıldılar

Antalya'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.
Türk bilim insanlarından mutasyon müjdesi
Korona Virüs

Türk bilim insanlarından mutasyon müjdesi

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının mutasyona karşı da etkili olduğu açıklandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay