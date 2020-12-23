EDHO’nun başrolü sosyal medyada tartışılan sözlerine açıklık getirdi

Oktay Kaynarca, Kanal D’de yayınlanmakta olan “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak sosyal medyadaki durumla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca bir programda “Ben Türkiyeliyim” açıklamasında bulunmuştu. Bunun ardından Kaynarca’nın sözüne sosyal medyadan yorumlar yapılmıştı.

Oktay Kaynarca’da bu eleştirileri cevapsız bırakmadı takipçisine verdiği cevapla olay oldu. Ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden yazılan “Memleketini inkar ediyor” yorumlarına cevap verdi.

Ünlü oyuncu şöyle konuştu: “Buna alınanlara abarttıkları için açıklama yaptım büyütmenin anlamı yok. Türkiye bizim bunu anlatmaya çalıştım” ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi. “Elinin altında klavye olan herkesin istediğini yazıyor” diyerek hakaret içerikli yorumlara sitem etti. “Memleket ayrımı yapılmamalı bir savaş çıksa hepimiz koşarız. Bu memleketin çocuklarıyız ayrıca Malatyalı olduğum için gurur duyuyorum.”