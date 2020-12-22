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Medya EDHO’nun başrolü Oktay Kaynarca’yı kızdırdılar! ‘Niye inkar edeyim a cahil?’
Medya

EDHO’nun başrolü Oktay Kaynarca’yı kızdırdılar! ‘Niye inkar edeyim a cahil?’

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolü Oktay Kaynarca bir takipçisine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:58:00 -
EDHO’nun başrolü Oktay Kaynarca’yı kızdırdılar! ‘Niye inkar edeyim a cahil?’

'İbo Show'a konuk olan Oktay Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim" açıklamasını yapmıştı. Oyuncu, memleketi hakkında kötü niyetle yorum yapanlara tepki gösterdi.

Bu sözlerine bir takipçi, “Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık” yorumunu yaptı.

Aslen Malatyalı olan ve hayatının bir kısmında Elazığ'da bulunana Kaynarca, 'memleketini inkar ediyor' diyenlere yanıt verdi.

'Bas bas gururla bağırıyorum'

Sosyal medyada yapılan bu yoruma yanıt veren oyuncu, "Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk sabuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil?

Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi 'ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞERİM?” yorumunu yazdı.

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