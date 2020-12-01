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Medya EDHO dizisindeki olay sonrası açıklama geldi! 'Oktay Kaynarca bizi ölümle tehdit etti'
Medya

EDHO dizisindeki olay sonrası açıklama geldi! 'Oktay Kaynarca bizi ölümle tehdit etti'

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin setine saldırı düzenleyen saldırganlar tutuklandı. Şüpheliler, Oktay Kaynarca tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:55:00 -
EDHO dizisindeki olay sonrası açıklama geldi! 'Oktay Kaynarca bizi ölümle tehdit etti'

Maltepe'de ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri öne sürülen iki kişi, ‘birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek’ suçundan tutuklandı. İki şüpheli ifadelerinde mağdur olduklarını ve Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin set ekibinin kaldığı otelin odasının kapısını tekmeledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan Arif Y. ve Şiyar A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan iki şüpheli, birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

‘Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi kafama vurdu’

Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, "Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum. Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.

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