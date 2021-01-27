Edepsizliğin ‘sözcü’leri hoşgörü bekliyor

Zekeriya Say İstanbul

Yazar, çizer, muhabir ve editörleriyle her gün milli ve manevi değerlerimize hakaretler yağdırarak nefret suçu işleyen Sözcü, bu kez “hoşgörü” kılıflı çirkin bir skandala imza attı. Dünkü manşetinde sağ görüşlü siyasilere yönelik aşağılayıcı karikatürleri siyasi olgunluk olarak yorumlayan Sözcü yine büyük bir çarpıtmaya başvurdu. Yayınladığı aşağılık karikatürlerle Peygamberimize hakaret eden Charlie Hebdo’ya CHP’nin verdiği desteği anlamlı bulan Sözcü, ücretsiz dağıttığı Gırgır dergisini, Musevileri de rahatsız eden bir karikatür nedeniyle kapatmıştı.

Kendi rezaletini görmezden geldi

Başkan Erdoğan’ın şahsına yönelik hakaretleri yargıya taşımasını hoşgörüsüzlük olarak sunan Sözcü, dün Merhum Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Alparslan Türkeş ve Süleyman Demirel gibi muhafazakâr siyasetçilerin çıplak resmedildiği bazı aşağılık karikatürleri yayınlayarak, eski Türkiye’de siyasetçilerin daha ‘hoşgörülü’ olduğu imasında bulundu. Geçmiş dönem siyasetçilerinin en ağır eleştiriye bile kızmadıklarını iddia eden Sözcü, iki manşetinden birinde Erdoğan’a saldırdığı halde hiçbir müdahale ile karşılaşmadığını ve dilediği gibi yayın yapabilme özgürlüğüne sahip olduğunu unuttu. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal kendisi hakkında çizilen karikatürleri çerçeveletmesini, Süleyman Demirel’in ise aleyhinde olan karikatürleri İslamköy’deki müzesine koydurtmasını birer “hoşgörü” örneği gibi sunan gazete, kendi kirli sicilini ise görmezden geldi.

Kendilerine dokunmayan mizaha sınırsız özgürlük isteyen Sözcü, ücretsiz dağıttığı Gırgır adlı mizah dergisini ise Musevileri de rahatsız eden Hz. Musa’ya hakaret içerikli iğrenç bir karikatür nedeniyle aynı gün kapatmıştı. Derginin 29 personelini işten kovan Sözcü yönetimi, ‘berbat’ olarak ifade ettikleri karikatür nedeniyle “incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz” açıklaması yapmıştı.

Charlie Hebdo’ya var Cuma’ya yok

Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo’nun, Peygamberimize yönelik aşağılık karikatürlerinden dolayı saldırıya uğramasını eleştiren ve dergiye “Charlie Hebdo’ya en anlamlı destek CHP’den” manşetiyle sahip çıkan Sözcü, inananların yüz akı Cuma dergisi kapatıldığında ise bir ikiyüzlülük örneği sergileyerek sessiz kalmıştı. Her fırsatta basın özgürlüğü vurgusu yaparak muarızlarına dilediğince saldıran Sözcü ve onun temsil ettiği zihniyetin egemen olduğu bir dönemde, Cuma Dergisi, Balyoz ve Ergenekon’da yargılanan Çetin Doğan, Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç’ı “Disiplinsiz Paşalar” başlığıyla kapak yapıp, sinek üçlüsü kullandığı gerekçesiyle 90 bin TL tazminata mahkûm edilmişti. Cuma Dergisi bu astronomik tazminatı ödeyemeyince kapanmak zorunda kalmıştı.