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Medya Edepsizliğin savunucusu Yeşim Salkım Acun Ilıcalıyı suçladı
Medya

Edepsizliğin savunucusu Yeşim Salkım Acun Ilıcalıyı suçladı

Yeniakit Publisher
2023-07-14 08:51:00 -
Edepsizliğin savunucusu Yeşim Salkım Acun Ilıcalıyı suçladı

Yeşim Salkım, Uzi'nin Mustafa Sandal ile olan tartışmasının ardından rap müziği yerden yere vurdu. Ağır ifadeler kullanan Yeşim Salkım konuyu Acun Ilıcalı'ye getirip suçlayınca sosyal medyada gündem oldu.

Yeşim Salkım, Uzi’nin Mustafa Sandal ile olan tartışmasının ardından rap müziği kelimenin tam anlamıyla yerden yere vurdu. Türkiye’deki rap müziği ve rapçileri eleştiren Yeşim Salkım ağır ifadeler kullandı.

”Hakikaten burama kadar geldi. Ben şiştim. Ne televizyon programı televizyon programı, ne müzik müzik. Rap ne ya? Bas bas bağırıyorsunuz, abuk subuk sürekli bağırışlar, sürekli bir cinsellik, sürekli haykırmak" diyen Salkım konuşmasına şöyle devam etti:

"Ona karşıyım buna karşıyım. Ne sevgi var ne aşk var içinde. Ne doğru düzgün duygu var. Hiçbir şey yok. Gidiyorsunuz özenti özenti Amerikan nigger’ların köşebaşında yapılan müziği getirdiniz bize kakalamaya çalışıyorsunuz. Bütün gençliği bozdunuz yeter yahu. Gençlik Türk müziği neydi bunu bilmiyor. Batı müziği nedir biraz okuyun.”

ACUN ILICALI'YA KIZDI

Yeşim Salkım rap müziğin ülkemizde yayılmasının sebebini de buldu. Salkım bir takipçisinin "Rap'i Acun patlattı seviyorum diye diye halkın gözüne soktu" sözlerine "Zaten o getirdi Amerikan kültürünü" diyerek ünlü televizyoncuyu suçladı.

Salkım'ın rap ve rap dinleyenlere sözleri büyük tepki çekti.
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