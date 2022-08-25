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Medya Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!
Medya

Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Yaptığı teşhircilikle daima gündemde olmak isteyen şarkıcı Hatice, yaptığı açıklamalarla ve sahnedeki olay hareketleriyle edepsizlikte sınır tanımayan meslektaşı Gülşen'e destek vermesi şaşırtmadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 18:47:00 -
Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Şarkıcı Hatice, yaptığı açıklamalarla ve sahnedeki olay hareketleriyle edepsizlikte sınır tanımayan meslektaşı Gülşen'e destek vermesi şaşırtmadı.

Son dönemde giydiği kıyafetler sebebiyle gündemden düşmeyen Gülşen'in, 4 ay önce verdiği konserde imam hatiplere dair söylediği sözler eleştirilere sebep oldu.

Görüntülerde Gülşen'in, bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullandığı görüldü.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" hakkında soruşturma açılan Gülşen'e, şarkıcı şarkıcı Hatice'den destek geldi. Hatice'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Hatice'den destek

Çıt Çıt şarkısıyla tanınan Hatice paylaşımında şunları söyledi:

"İyice şaşırdı herkes kadın kendi özgür iradesiyle ne yapıyorsa yapıyor açık giymek günahsa öbür tarafta verir hesabını benim asıl anlamadığım çok açık giyinen eleştiriliyor peki çok kapalı yani çarşaf giyenler neden eleştirilmiyor? Gülşen aslında hepimizin yerine tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklık değil verdiği mesaja bakıyorum."

 

 


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