Eden Hazard'a eleştiri okları!
Real Madrid'in 100 milyon Euro'luk yeni transferi Eden Hazard, fazla kilolarıyla dikkat çekiyor.29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
Real Madrid'in flaş transferi Eden Hazard, lig başlamadan eleştiri oklarını üzerine aldı. Belçikalı futbolcu, fazla kilolarıyla gündemde.
Real Madrid'in, Uluslararası Şampiyonlar Kupası isimli organizasyonda Atletico Madrid'e 7-3 yenilmesi camiada soğuk duş etkisi yarattı.
Sport Gazetesi'nin göre Madrid temsilcisine yeni transfer olan Belçikalı yıldızın 7 kilo fazlasının olduğu kaydedildi.
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