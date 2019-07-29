Eden Hazard'a eleştiri okları! Real Madrid'in 100 milyon Euro'luk yeni transferi Eden Hazard, fazla kilolarıyla dikkat çekiyor.

Real Madrid'in flaş transferi Eden Hazard, lig başlamadan eleştiri oklarını üzerine aldı. Belçikalı futbolcu, fazla kilolarıyla gündemde. Real Madrid'in, Uluslararası Şampiyonlar Kupası isimli organizasyonda Atletico Madrid'e 7-3 yenilmesi camiada soğuk duş etkisi yarattı. Sport Gazetesi'nin göre Madrid temsilcisine yeni transfer olan Belçikalı yıldızın 7 kilo fazlasının olduğu kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.