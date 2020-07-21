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Eğitim

Eczacılık Fakültesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eczacılık Fakültesi Taban Puanları 2020 ve Eczacılık Fakültesi Başarı Sıralamaları 2020. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Eczacılık Fakültesi taban puanları, Başarı Sıralaması, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:11:00 -
Eczacılık Fakültesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Milyonlarca öğrenci için tercih heyecanı başlayacak. YKS tercih kılavuzuna göre üniversite kontenjanları ve taban puanları belli oldu. Eczacılık Fakültesi'nde okumak isteyen öğrenciler Eczacılık Fakültesi taban puanları 2020 başarı sıralamasını merak ediyor. 

Eczacılık Fakültesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanları görüntülenebiliyor.

YÖK Atlas tercih robotu ile AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.

YÖK ATLAS Eczacılık Fakültesi taban puanları ve kontenjanları için tıklayın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite kontenjanlarına dair güncel açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, bu sene üniversitelerin hangi bölümüne kaç öğrenci alınacağı ve devlet ile vakıf üniversitelerinin kontenjanları belirlendi. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylıklar sağlayacak.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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