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Spor

Eczacıbaşı VitrA, pasör Carli Lloyd ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:26:25 -
Eczacıbaşı VitrA, pasör Carli Lloyd ile yollarını ayırdı

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, pasör Carli Lloyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ABD Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan Carli Lloyd'la yollarımızı ayırdık. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Eczacıbaşı VitrA'ya transfer olan Lloyd, turuncu- beyazlı formayla 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği yaşadı.

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