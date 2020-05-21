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Spor

Eczacıbaşı VitrA, Melisa Memiş’i kadrosuna kattı

Bu sezon genç isimleri kadrosuna katan Eczacıbaşı VitrA, son olarak 1998 doğumlu Melisa Memiş’i transfer etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:39:34 -
Eczacıbaşı VitrA, Melisa Memiş’i kadrosuna kattı

Bu sezon genç isimleri kadrosuna katan Eczacıbaşı VitrA, son olarak 1998 doğumlu Melisa Memiş’i transfer etti.


2020-2021 sezonu kadrosuna genç isimler katan Eczacıbaşı VitrA, Melisa Memiş’i renklerine bağladı. 1998 doğumlu olan ve libero pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, CSM Volei Alba Blaj ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımlarında oynadı. Memiş, Alba Blaj’la 2018 Şampiyonlar Ligi’nde gümüş madalya elde ederken, milli takımla 2016 U20 Dünya Şampiyonası ve 2018 Akdeniz Oyunları’nda bronz madalya kazandı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Melisa için, “Milli takım ve lig tecrübesi olan genç liberoyu daha da geliştireceğimize inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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