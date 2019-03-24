0553 313 94 23

Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

Voleybolda 2019 AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'i kazanan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncularına kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi Yavuz Ölken verdi.

24 Mart 2019 Pazar 21:04
Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

İZMİR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Eczacıbaşı VitrA, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki final maçının ardından büyük coşku yaşayan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları, sevinçlerini kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarla paylaştı.

Müsabakadan sonra düzenlenen törenle madalyalarını alan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncularına, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken verdi. Final maçının en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic oldu.

Final maçını kaybeden Fenerbahçe Opet'in voleybolcuları da madalyalarını ve ikincilik şiltini aldı.


- 19. kupa Eczacıbaşı VitrA'nın


Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak organize edilen 2003-2004'ten itibaren 5 sezon yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 sezonu hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak düzenlendi.

Bu sene 19. kez düzenlenen organizasyonda Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki maçlarda 8 takım mücadele etti. Çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor, yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta'yı saf dışı bırakan Eczacıbaşı VitrA, final maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek 9. kez kupada mutlu sona ulaştı.

Eczacıbaşı VitrA, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2008-2009, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarından sonra kupaya bir kez daha uzandı. Fenerbahçe Opet ise kupayı 4. kez müzesine götürme şansını değerlendiremedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 21:04
  1. AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
  2. Eczacıbaşı VitrA
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fotoğraf çektirmek isterken nehre düştü!
    1. Fotoğraf çektirmek isterken nehre düştü!
    2. Türel, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlar..
    3. Hentbol: Toplu sonuç
    4. Erdoğan: "İzmir'in sadece 14..
    5. Emniyet müdürü, eserlerini Kütahyalı..
    6. Erdoğan: "HDP'nin niye İstanbul'da,..
    7. Başkan Çaylı : “Biz halkımızla yol..
    8. Devrekli hafız bölge 3.oldu
    9. Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı
    10. Erdoğan: "Bu ülkenin teröre bulaşmış..
    11. Maduro'dan flaş hamle! Bakanların..
    12. Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti
    13. Kontrolden çıkan otomobil takla attı,..
    14. Erdoğan: "Gelecekte Yüksek Seçim..
    15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    16. Erdoğan: "Böyle bir insanın (Mansur..
    17. Kayseri'de kamyonun altında kalan yaya..
    18. Erdoğan: "Üstelik bir de bu adam..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    20. ABD Kongre üyelerinden Rusya..
    21. Mevlüt Uysal: Gönül Belediyeciliğiyle..
    22. "PKK'nın Kürtlerin hakları ve..
    23. Rusya'da Nevruz Bayramı coşkuyla..
    24. Erdoğan: "Bu zatın (Mansur Yavaş)..
    25. Başkan Erdoğan canlı yayında konuşuyor
    26. Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış:..
    27. Iraklı milletvekillerinden Basra'da..
    28. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    29. Beypazarı’na atlı polis ekibi
    30. Üst Klasman Gözlemci Semineri sona erdi
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında