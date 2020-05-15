Eczacıbaşı VitrA, Carli Lloyd ile yollarını ayırdı
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, deneyimli pasör Carli Lloyd ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, deneyimli pasör Carli Lloyd ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.
Eczacıbaşı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüpten yapılan açıklamada, “Amerika Milli Takımı’nın en önemli oyuncularından biri olan Carli Lloyd’la yollarımızı ayırdık. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz" denildi.
Carli Lloyd kimdir?
1989 yılında Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde doğan Carli Lloyd, kulüp ve milli takım düzeyinde birçok başarı elde etti. Lloyd, 2019-20 sezonunda formasını terlettiği turuncu-beyazlılarla 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği yaşadı.
Kulüp Başarıları
2011-12 İtalya Kupası şampiyonluğu
2011-12 İtalya Ligi şampiyonluğu
2012 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu
2011-12 CEV Kupası şampiyonluğu
2013 CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü
2015 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu
2016 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği
2018 Brezilya Süper Kupa şampiyonluğu
2018-19 Brezilya Süper Lig ikinciliği
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği
Milli Takım Başarıları
2011 Pan Amerika Oyunları üçüncülüğü
2015 Pan Amerika Oyunları şampiyonluğu
2015 Pan Amerika Kupası şampiyonluğu
2016 Dünya Grand Prix’si ikinciliği
2016 Rio Olimpiyatları üçüncülüğü
2017 World Grand Champions Kupası üçüncülüğü
2018 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu
Bireysel Başarılar
2015 Pan Amerika Kupası - En iyi pasör
2015 Pan Amerika Oyunları - En iyi pasör ve En değerli oyuncu
2016 CEV Şampiyonlar Ligi - En iyi pasör
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - En iyi pasör