Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, “TSE Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi”ni alan ilk kuruluş oldu

Düzenlenen törende verilen belgeyi, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri adına Kalite Güvence Müdürü Yeşim Günday; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin’den aldı.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen “Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya kazanan Türkiye’deki ilk kuruluş oldu. Enstitünün gerçekleştirdiği kapsamlı denetimleri tam uygunluk ile tamamlayan ve belgeyi almaya hak kazanan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, böylelikle güvenli üretim alanındaki başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

2023 yılı itibarıyla verilmeye başlanan “Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi”ni, Uni Baby, Selin ve Maratem markalı ürünlerini ürettiği Gebze Kimyasal Ürünler Üretim Tesisindeki faaliyetleriyle alan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, pandemi döneminde de yine TSE onaylı “Covid Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya hak kazanmıştı.

“Belgeyi almaya hak kazanan ilk kuruluş olmak, bizleri gururlandırdı”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu, konu hakkında“Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak temiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik etmek üzere çalışıyoruz. Türkiye’deki dört üretim tesisimizde kişisel bakım, bebek bakım, ev bakım ve ev dışı kanallarda olmak üzere hijyen alanında ürünler üretiyor ve kullanıma sunuyoruz. Üretimimizi güvenli ve hijyenik gerçekleştirmek faaliyetlerimizin doğal bir parçası. Bunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından da tescillendiğini gösteren ‘Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi’ne layık görülen ilk kuruluş olmaktan gurur duyduk. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Standartları Enstitüsü, “Sürdürülebilir Güvenli Üretim İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” ile güvenli üretimin sürdürülebilirliğini amaçlıyor

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TSE tarafından, karşı karşıya kalınan küresel zorluklara dair yoğun bir araştırma ve değerlendirme süreciyle hazırlanan “Sürdürülebilir Güvenli Üretim İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”, farklı sektörlerdeki tüm kurum ve kuruluşlara, bulaşıcı ajanlara maruz kalmayı nasıl önleyecekleri ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan riskleri nasıl yönetecekleri konusunda yol gösteriyor. Kılavuz aynı zamanda kuruluşların, bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan kısıtlamalar sırasında çalışmaya devam etme konusunda genel kabiliyetlerini artırarak gerekli kontrollerin yapılmasını sağlıyor. Enstitü’nün hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirdiği denetimleri başarıyla geçen kuruluşlar, “Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazanıyor.