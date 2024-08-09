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Ekonomi Eczacıbaşı İlaç'ta önemli gelişme
Ekonomi

Eczacıbaşı İlaç'ta önemli gelişme

Yeniakit Publisher
2024-08-09 01:52:00 -
Eczacıbaşı İlaç'ta önemli gelişme

Eczacıbaşı İlaç'ın Eczacıbaşı Monrol'deki yüzde 50 payının satışına dair açıklama yapıldı.

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesindeki yüzde 50'lik payının satışına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''05.04.2024 tarihli açıklamamızla, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesindeki yüzde 50'lik payımızın Curium International Trading B.V tarafından satın alınmasına ilişkin pay devir sözleşmesi imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Söz konusu açıklamada, payların devrinin gerçekleşmesi için belirtilen ön koşullar arasında yer alan Rekabet Kurulu iznine ilişkin olarak, alıcı tarafından yapılan başvuru kapsamında Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilgili işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca nihai incelemeye alınmasına karar verildiği bilgisi şirketimize iletilmiştir.

Bu kapsamda süreç devam etmekte olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.''
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