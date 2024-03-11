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Ekonomi Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da önemli atama!
Ekonomi

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da önemli atama!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 11:49:00 -
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da önemli atama!

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da yeni bir atama gerçekleşti. Ömür Salman, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Spesifik Tedaviler Pazarlama ve Satış Direktörü oldu.

Sağlıkta yaşam kalitesini artırarak yenilikçi çözümlerle hayatın her evresinde yer alma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın Spesifik Tedaviler Pazarlama ve Satış Direktörü Ömür Salman oldu. Salman yeni dönemde, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın spesifik tedaviler alanındaki büyüme vizyonundan sorumlu olacak. 

Lisans eğitimini 1998 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlayan Ömür Salman, 2002-2003 yılları arasında Işık Üniversitesi’nde MBA yüksek lisans programını bitirdi. İş hayatına Deva Holding’te ürün müdürü olarak başlayan Salman, Sanovel, Janssen Cilag ve Novartis’te satış ve pazarlama alanlarında farklı roller üstlendikten sonra 2016’da İş Birimi Müdürü olarak Abdi İbrahim’e geçiş yaptı. Salman burada sırasıyla Oftalmoloji İş Birimi Direktörü ve Solunum İş Birimi Direktörü olarak çalıştı. Salman, şubat ayı itibarıyla Eczacıbaşı İlaç Pazarlama bünyesine Spesifik Tedaviler Pazarlama ve Satış Direktörü olarak katıldı. 

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