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Ecrin Sergisi Yeditepe Üniversitesinde açılacak

Ecrin Sergisi, 7 Mart'ta Yeditepe Üniversitesinde sanatseverlerle buluşacak

01 Mart 2019 Cuma 16:06
Ecrin Sergisi Yeditepe Üniversitesinde açılacak

İSTANBUL (AA) - Doğadaki yok oluşa bir başkaldırı niteliği taşıyan gergedan figürlerinden oluşan Ecrin Sergisi, 7 Mart'ta Yeditepe Üniversitesinde sanatseverlerle buluşacak.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, heykel sanatçısı Özge Günaydın’ın, doğa sevgisine dair farkındalığı artırmak amacıyla, gergedan figürünü farklı materyallerden yorumlayarak oluşturduğu Ecrin Sergisi, 7 Mart'ta Yeditepe Üniversitesi'nde ziyarete açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen heykel sanatçısı Özge Günaydın, kavramsal olarak ele aldığı "yok oluş" duygusuna hizmet edebilecek sembolik bir değeri bulunması nedeniyle serginin konseptini "gergedan" olarak belirlediğini ve tasarladığı heykelleri, gergedanları birebir gerçek anatomilerinden boyutlandırdığını belirtti.

Dünyada insanlık tarihi ile eş yaşam geçmişine sahip gergedanların, günümüzde yalnızca 5 türünün kaldığını anımsatan Günaydın, "1960’lı yıllarda 70 bin civarında siyah gergedan türünün 20 yıllık bir süre içerisinde yüzde 96'sı tükendi. Bu rakamlar insanın tabiata verdiği zararda, gergedanların ne denli bir ikonik değeri olduğunu bize açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Sergiden elde edilen gelirin, "Ecrin Yaşam Merkezi" oluşturmak üzere Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne (NEYAD) aktarılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:06
  1. Ecrin Sergisi
  2. Yeditepe Üniversitesi

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