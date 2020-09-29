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Gündem Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu
Gündem

Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu

Kim Kardashian’ın Türkiye ve Azerbaycan açıklamasına sunduğu haber bülteninde dikkat çeken bir yorumda bulunan spiker Ece Üner’e, şarkıcı Ayşe Özyılmazel’den tepki geldi. Ece Üner ise kendisini ağır sözlerle eleştiren Özyılmazel’e sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:36:00 - 2020-09-29 13:46:20
Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu

Ermeni asıllı Kim Kardashian dün Ermenistan – Azerbaycan çatışmasıyla ilgili Türkiye ve Azerbaycan’ı suçlayan ifadeler kullanmıştı.

“Yürüyen slikon” lakabıyla bilinen Kardashian’ın skandal sözlerine sivri çıkışlarıyla bilinen Show Haber spikeri Ece Üner cevap vermişti.

Üner'in yorumu sosyal medyayı salladı

Üner, haber bülteninde Kardashian ile ilgili haberin ardından "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" yorumunda bulunmuş, Üner’in sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Hakaretler havada uçuştu

Üner’in Kardashian ile ilgili yaptığı açıklama şarkıcı Neco’nun kızı ve yazar Ayşe Özyılmazel'den tepki geldi.

"Mide bulandırıcı, cinsiyetçi, korkak, cahil..."

Özyılmazel, Twitter hesabından “Eğer bir kadına kızdığında, bilginle ve fikrinle ortaya çıkmak yerine onu saçından, pop*sundan, fiziğinden, aşklarından, dekoltesinden, namusundan, ahlağından vurmak ilk aklına gelen şeyse; cinsiyetçisin, korkaksın, cahilsin demektir.” yazdı.

Özyılmazel'in kendisi hakkındaki ağır ifadelerine cevap veren Ece Üner ise paylaşımında “Pes’miş!Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim! Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!” ifadelerini kullandı.

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