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Gündem

Ece Üner'den metrodaki skandala tepki: Bu namussuzluktur

Spiker Ece Üner, İstanbul Metrosu'nda kaydedilen rezil görüntüyü namussuzluk olarak yorumladı.

2019-10-31 21:53:00 -

Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner, bir vatandaşımızın Metro'da 10. Yıl Marşı ile taciz edilmesine sert tepki göstererek, asıl bu videoyu çekenlerin tacizciler olduğunu dile getirdi. 

Ece Üner, "Sözümüz o marşı kişiye okunuyormuş gibi göstererek kamera kaydı alana" diye başladığı konuşmasını, "Bu ülkede sağcı ve solcu yoktur, namuslu ve namussuz vardır. Siz namussuzlardan olmayın" diyerek noktaladı.

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Yorumlar

Akil

 yazik lar olsun bu senin anan da bacın da baban da olur tahrik den ne anlıyor sunuz acaba
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fikret yıldız

HELAL OLSUN
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