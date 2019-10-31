Ece Üner'den metrodaki skandala tepki: Bu namussuzluktur

Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner, bir vatandaşımızın Metro'da 10. Yıl Marşı ile taciz edilmesine sert tepki göstererek, asıl bu videoyu çekenlerin tacizciler olduğunu dile getirdi.

Ece Üner, "Sözümüz o marşı kişiye okunuyormuş gibi göstererek kamera kaydı alana" diye başladığı konuşmasını, "Bu ülkede sağcı ve solcu yoktur, namuslu ve namussuz vardır. Siz namussuzlardan olmayın" diyerek noktaladı.