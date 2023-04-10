Ece Üner'den flaş "milletvekilliği" açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

CHP'li Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Ancak Ece Üner ile karıştırılan İYİ Partili isim yüzünden ünlü spiker Ece Üner açıklama yapmak durumunda kaldı.

"Amma yazdınız"

Ünlü sunucu Üner, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Amma yazdınız! Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz? Çünkü avukat değilim. Sayın Erdoğan Toprak’la evli değilim, milletvekili adayı da değilim.. Sade ve sadece Ece Üner’im. İyi akşamlar."



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