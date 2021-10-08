Ece Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir: Mehmet Ali Erbil'in evi silahlı adamlarla doluydu

64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a attığı taciz mesajlarının ifşa olmasının ardından ortalık karıştı. Mahkemeye taşınan taciz olayının ardından Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir açıklamalarda bulundu.

Mesajları ortaya dökmesinin ardından Ece Ronay'ı birçok kesim şarkısının reklamını yapmakla suçlarken birçoğu da Mehmet Ali Erbil'i bir kadını taciz etmekle ve bunu ört bas etmeye çalışmakta suçladı. Sosyal medyanın karşısında olduğunu gören Erbil, yeni bir hamle yaptı ve Ece Ronay'ın nişanlısını eve çağırarak birlikte bir video çekti. Bilir, videonun perde arkasını anlatınca Erbil’in yeni skandalı patlak verdi.

Erbil paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

Bu videonun ardından Ece Ronay çok sinirlenmiş “Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil” demişti. Mehmet Bilir 2. Sayfa'ya bağlandı ve işin iç yüzünü anlattı. Video kesilmiş, böyle değildi diyen Bilir, ben tek başıma gittim, evi silahlı adamlarla doluydu diyerek olayın çok başka olduğunu söyledi. Olayın aslı anlatılsa da Ece Ronay’ın bir anda nişanlısını kestirip atması da garip karşılandı.