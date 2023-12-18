Ece Ronay hakkında flaş gelişme
Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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