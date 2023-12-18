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Gündem Ece Ronay hakkında flaş gelişme
Gündem

Ece Ronay hakkında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-12-18 11:29:00 -
Ece Ronay hakkında flaş gelişme

Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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