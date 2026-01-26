  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küba'dan ABD'ye askeri rest: Kanımızın son damlasına kadar savunmaya hazırız Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537 Sudan lideri Burhan'dan tarihi mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Dilek İnan'dan olay itiraf: Kenevir tedavisiyle 4 ay içerisinde kurtuldum Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne kalleş saldırı Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var" Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı DMM kalleşliğe geçit vermiyor! ''DEAŞ'lı teröristlere destek'' iddiası yalanlama Terör devleti İsrail geri adım atmak zorunda kaldı "Trump neye güveniyor?"
Gündem Ece bebeğin can verdiği kaza kamerada: Otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı
Gündem

Ece bebeğin can verdiği kaza kamerada: Otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay’da dün gece meydana gelen ve yürekleri sarsan kaza, ardında büyük bir acı bıraktı. Kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu henüz 7 aylık olan Ece bebek yaşama tutunamazken, kazanın şiddeti güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hatay’ın Hassa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 7 aylık Ece Ü., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 25 Ocak tarihinde gece saatlerinde Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ü. idaresindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, eşi ve 7 aylık bebekleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebek Ece Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve annenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla attığı anlar yer aldı.

Diyarbakır'da ambulans kazası! Yaralılar var
Diyarbakır'da ambulans kazası! Yaralılar var

Yerel

Diyarbakır'da ambulans kazası! Yaralılar var

Silivri'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Silivri'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

Silivri'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Uşak’ta Feci Kaza: Cipin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti!
Uşak’ta Feci Kaza: Cipin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti!

Yerel

Uşak’ta Feci Kaza: Cipin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti!

Uçurumun eşiğinden döndü! Bucak'ta korkunç kaza
Uçurumun eşiğinden döndü! Bucak'ta korkunç kaza

Yerel

Uçurumun eşiğinden döndü! Bucak'ta korkunç kaza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23