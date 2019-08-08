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Ecdat yadigarları Mekke Müzesinde

Kabe'nin tarihine ışık tutan Mekke Müzesi, ibadetlerinin ardından şehrin kutsal mekanlarını gezen hacı adaylarının uğrak yerleri arasında bulunuyor- Eski dönemlerde Kabe-i Muazzama'da kullanılan kapı, sütun, örtü, merdiven, altın oluk ile zemzem çıkrığı, el yazması Kur'an-ı Kerim kopyaları, Hacer-ül Esved muhafazası gibi eserler bulunan müzede, Osmanlı döneminde Kabe'ye gönderilen eserler de yer alıyor

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:47
Ecdat yadigarları Mekke Müzesinde

MEKKE (AA) - Kabe'nin tarihine ışık tutan, Osmanlı döneminde Kabe'ye gönderilen eserlerin de yer aldığı Mekke Müzesi, ibadetlerinin ardından şehrin kutsal mekanlarını gezen hacı adaylarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Zahir Mahallesi'nde 19 yıl önce kurulan müzede, "İki Kutsal Caminin Mimarisi" konseptiyle sergilenen eserler Kabe ve Mekke tarihine ışık tutuyor. Müzede ayrıca son peygamber Hz. Muhammed'in hicret ettiği Medine'ye ait bazı tarihi eserler de yer alıyor.

Eski dönemlerde Kabe-i Muazzama'da kullanılan kapı, sütun, örtü, merdiven, altın oluk ile zemzem çıkrığı, el yazması Kur'an-ı Kerim kopyaları, Hacer-ül Esved muhafazası gibi eserler bulunan müzede ayrıca tarihi minare alemleri, Kabe örtüsü dokuma tezgahı, Kabe anahtarları, Kabe çevresinde kullanılan saatler de sergileniyor.

Kabe'nin eski dönemlerine ait fotoğraflara da yer verilen müzede Yavuz Sultan Selim'den sonraki bazı Osmanlı padişahlarının yaptırdığı veya Kabe'ye gönderdiği eserler de bulunuyor.

Müzeyi gezen ziyaretçilere çıkışta Arafat vakfesinde kullanmak üzere şemsiye, seccade, yelpaze ve gıda paketi hediye ediliyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:47
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