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Aktüel ECB, Kuzey Makedonya ve San Marino'ya "repo hattı" açtı
Aktüel

ECB, Kuzey Makedonya ve San Marino'ya "repo hattı" açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:25:14 -
ECB, Kuzey Makedonya ve San Marino'ya "repo hattı" açtı

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kuzey Makedonya Merkez Bankası için 400 milyon, San Marino Merkez Bankası için ise 100 milyon avroluk repo imkanı açtığını duyurdu.

ECB’den yapılan açıklamada; bankanın, Kuzey Makedonya ve San Marino Merkez Bankalarına Kovid-19 pandemisinin negatif etkisinden dolayı katkı sunulmasının planlandığı hatırlatılırken finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik yeni bir repo hattı açılması için anlaşmaya varıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, repo hattının 30 Haziran 2021’e kadar geçerli olacağı da vurgulandı

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