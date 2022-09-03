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Gündem Ebubekir Sofuoğlu'ndan çocuk yetiştiren anne ve babalara TV uyarısı!
Gündem

Ebubekir Sofuoğlu'ndan çocuk yetiştiren anne ve babalara TV uyarısı!

Çocuk yetiştiren anne ve babalara önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, çocukları televizyonla uyuşturmanın büyük bir hata olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 16:36:00 - 2022-09-03 16:46:27

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, çocuk yetiştiren anne ve babalara önemli uyarılarda bulundu.

Çocuklarla sohbet etmenin önemine dikkat çeken Prof. Sofuoğlu, "Çocuğun seni meşgul etmesin diye onu uyuşturur gibi TV'nin önüne kilitle, böylece TV'den bütün necaseti öğrensin, sonra çocuğum kime benzedi diye merak et, dur!" dedi.

'Yoruluncaya kadar onlarla sohbet edin'

Ebubekir Sofuoğlu şöyle devam etti:

Çocuğa TV'yi bir saniye bile göstermek şöyle dursun, bıktırmadan, aralıklarla yoruluncaya kadar onlarla sohbet edin.

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