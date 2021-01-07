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Gündem Ebubekir Sofuoğlu uyarmıştı: İşte Sakarya'da 2020 yılı fuhuş bilançosu
Gündem

Ebubekir Sofuoğlu uyarmıştı: İşte Sakarya'da 2020 yılı fuhuş bilançosu

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun rezalete dikkat çektiği Sakarya'da 2020 yılı 'fuhuş' bilançosu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 19:00:00 -
Ebubekir Sofuoğlu uyarmıştı: İşte Sakarya'da 2020 yılı fuhuş bilançosu

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu Sakarya'da yaşanan fuhuş rezaletine dikkat çekerek bazı uyarılarda bulunmuş, açıklamaları çarpıtılınca da bazı çevreler tarafından linç edilmişti.

2020 yılı fuhuş bilançosu

Prof. Sofuoğlu'nun uyarıda bulunduğu Sakarya ilinde 2020 yılının 'fuhuş' bilançosu açıklandı. Buna göre; Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri 2020 yılı boyunca fuhuş yapıldığı ihbarı alınan ikametlere baskınında 141 kişiyi gözaltına aldı. 40 ikametin kapısına kilit vurulurken operasyonlarda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

'Derdim, vicdanları yaralayan bu acılara kesin çözüm bulunması'

Sakarya'da yaşanan bu gelişmeyi twitter hesabından paylaşan Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Haklı çıkınca memnun olacağımı mı düşünüyorsunuz? Bilakis; üzülüyorum. Sonuçta kimse annesinden böyle doğmadı, 3 tanesi yabancı. Diğerleri bu milletin evlatları. Kaçı öğrenci, belli değil. Derdim, vicdanları yaralayan bu acılara kesin bir çözüm bulunması."

 

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