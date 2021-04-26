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Aktüel Ebubekir Sifil açıkladı: İngiltere'de profesör 'Öğrencilerin başları kapalı olmalı, beyin belli bir sıcaklığa ulaşınca ideal çalışır' dedi
Aktüel

Ebubekir Sifil açıkladı: İngiltere'de profesör 'Öğrencilerin başları kapalı olmalı, beyin belli bir sıcaklığa ulaşınca ideal çalışır' dedi

İlahiyatçı Ebubekir Sifil, İngiltere'de bir profesörün "Öğrencilerin başları kapalı olmalı. Araştırmalarımız bize onu gösterdi ki insan beyni belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışır" dediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:45:00 -

İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Sifil, İngiltere'de bir profesörün "Öğrencilerin başları kapalı olmalı. Araştırmalarımız bize onu gösterdi ki insan beyni belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışır" dediğini duyurdu.

Ebubekir Sifil, Bekir Develi'nin YouTube kanalına konuk oldu. Burada eğitim sistemiyle ilgili değerlendirmeler yapan Sifil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Fatih' projesinin hazırlık aşamasında Avrupa ülkelerine heyet gönderdiğini, İngiltere'de bir profesörün "Öğrencilerin başları kapalı olmalı" dediğini bildirdi.

Bunu kendisine söz konusu heyetlerden birinde yer alan görevlinin anlattığını ifade eden Sifil, bu kişinin şunları söylediğini bildirdi:

"İngiltere'ye gittik. Eğitim işleriyle kim ilgilenir, araştırdık. Çok kıdemli, yaşlıca bir profesörü söyledi herkes. Gittik. 'Size ideal eğitim ortamını anlatayım ister misiniz?' dedi. 'Tabii efendim' dedik. Dedi ki, 'Bunca yıllık çalışmalarımın bana öğrettiği neticeyi size söyleyeceğim; İdeal bir eğitim çok büyük amfilerde, salonlarda olmaz. Mümkünse 15-20 kişiyi geçmeyecek küçük mekanlarda olmalıdır. Hoca ile talebe göz hizasında bulunmalıdır. Talebe basamak sistemi olmayacak. Mümkünse hoca da talebe de yerde oturacak. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı olacak. Sonra, başları kapalı olacak.' Kızların da erkeklerin de... 'Araştırmalarımız bize onu gösterdi ki, insan beyni belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışır' dedi."

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