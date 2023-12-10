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Gündem Ebu Ubeyde'den 'esir' açıklaması! Müslümanlara seslendi: Seyirci kalmayın
Gündem

Ebu Ubeyde'den 'esir' açıklaması! Müslümanlara seslendi: Seyirci kalmayın

Yeniakit Publisher
2023-12-10 19:35:00 - 2023-12-10 19:43:10
Ebu Ubeyde'den 'esir' açıklaması! Müslümanlara seslendi: Seyirci kalmayın

Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde'den ellerindeki İsrailli esirlere ilişkin açıklama geldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları 65. gününde de sürerken, mücahid Ebu Ubeyde'den açıklama geldi.

Ubeyde, "İsraillilere, Netanyahu, Gallant ve savaş kabinesindeki diğerlerinin müzakereler olmadan esirleri geri alamayacaklarını söylüyoruz. Son olarak zorla geri almaya çalıştıkları bir esirin öldürülmesi de bunu kanıtlıyor" dedi.

Savaştaki son durumu anlattı!

Ubeyde, son 10 günde Beyt Hanun'dan Han Yunus'a kadar İsrail’e ait 180'den fazla askeri aracın kısmen ya da tamamen imha edildiğini belirterek, "Bunlar düşman saflarında çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açtı" dedi.

İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini ifade eden Ubeyde, "Düşmanın tek zafer iddiası sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarıdır" diye konuştu.

Dünya genelindeki Müslümanları katilleri protesto etmeye ve seyirci kalmamaya çağıran Ubeyde, "Binlerce savaşçımız savaşmak için bir fırsat beklemektedir" ifadelerini kullandı.
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İsrail ordusu, 8 Aralık'ta gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan esirleri kurtarmak için operasyon düzenlendiğini açıklamış, operasyonda hiçbir esirin kurtarılmadığı ve 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı belirtilmişti. Kassam Tugayları ise İsrail’in esirleri kurtarma girişiminin başarısız olduğunu ve çıkan çatışmada İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un öldüğünü gösteren video yayımlamıştı.

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