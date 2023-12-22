Ebu Ubeyde: Mücahitlerimiz toplam 720 düşman askeri aracını imha etti
İzzeddin el Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, mücahitlerin işgalci İsrail’e karşı gerçekleştirdikleri operasyonların bilançosunu açıkladı.
Ebu Ubeyde’nin açıklamasında öne çıkanlar:
"Mücahitlerimiz, karşısında korkudan titreyen düşmana ağır kayıplar verdiriyor.
İşgalci İsrail askerleri Vietnam, Afganistan sendromunu yaya bırakan ağır bir travma yaşıyorlar.
Tecrübeli askerinin çoğunu kaybetti, geriye kalanlar da tek tek aklını kaybedecek.
Düşman halkımıza intikam almaktan başka seçenek bırakmadı.
Düşman, halkımızın gerçekliğinden kopuk ve medeniyetinden habersiz olduğu için aptallıklarını ve tarihi hatalarını tekrarlamaya devam ediyor. Düşmanın direnişi ortadan kaldırma hedefi başarısızlığa mahkumdur.
Saldırının devam etmesi mahkumların serbest bırakılmasına izin vermiyor. Kara saldırısının başlangıcından bu yana hedeflediğimiz araç sayısı 720 araca ulaştı.
Gazze'deki saldırılar savaş suçu işlemeye devam ediyor
Mücahitlerimiz saldırılara karşı hâlâ sahadalar ve ağır kayıplar verdiriyorlar
Mücahitlerimiz düşmanın araçlarını yok etmeye ve askerlerini ölümcül tuzaklara ve pusuya düşürmeye devam ediyor
Düşman esirlerinin canlı kalmasını istiyorsa saldırıyı durdurmaktan başka seçeneği yok.
Bu Siyonist-Nazi soykırımına karşı halkımızın yardımına başvuruyoruz.
Özellikle Yemen ve Lübnan cephelerinde düşmanın kafasını karıştıran milletimizin savaşçılarını selamlıyoruz."