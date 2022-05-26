Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi kimdir? DAEŞ lideri Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi nereli?
ABD tarafından öldürülen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin yerine Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi geçmiş böylelikle DAEŞ'in sözde son lideri Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi olmuştu. Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi. Peki Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi kimdir? Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi nereli? Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi ne zaman DAŞ’in başına geçti?
DAEŞ'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi. Oda TV'den Toygun Atilla'nın haberine göre; Emniyet güçleri, Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. ABD, 3 Şubat tarihinde DAEŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi öldürüldüğünü duyurmuştu. Ebu Hasan el-Kureyşi, Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin ölünden sonra DAEŞ’in sözde lideri olmuştu.
Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi kimdir?
Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi, DAEŞ’in 3. ve şu anki lideridir. ABD tarafından 10 Mart 2022'de, Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölümünden sonra, IŞİD'in yeni sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir tarafından sesli bir mesajla halife seçildiği ilan edildi.
Ebu el-Hasan, IŞİD liderinin künyesidir. El-Haşimi ve el-Kureyşi Kureyş kabilesinin Haşimoğulları boyuna ait olduğunu iddia ettiğini belirtir.
Al-Ain News'e göre el-Kureyşi'nin gerçek adı Zeyd el-Iraki'dir. Iraklı ve IŞİD'in eğitim divanının emiriydi. Adı açıklanmayan iki Iraklı güvenlik görevlisi el-Kureyşi'nin gerçek adı Cuma Avvad el-Bedri olduğunu, eski IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin abisi olduğunu belirtti. Iraklı tarihçi Hişam el-Haşimi'nin 2020'de yayınladığı araştırma, el-Kureyşi'nin beş üyeli Şura Konseyinin başkanı olduğunu belirtti.