Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi kimdir? DAEŞ lideri Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi nereli?

DAEŞ'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi. Oda TV'den Toygun Atilla'nın haberine göre; Emniyet güçleri, Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. ABD, 3 Şubat tarihinde DAEŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi öldürüldüğünü duyurmuştu. Ebu Hasan el-Kureyşi, Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin ölünden sonra DAEŞ’in sözde lideri olmuştu.

Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi kimdir?

Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi, DAEŞ’in 3. ve şu anki lideridir. ABD tarafından 10 Mart 2022'de, Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölümünden sonra, IŞİD'in yeni sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir tarafından sesli bir mesajla halife seçildiği ilan edildi.

Ebu el-Hasan, IŞİD liderinin künyesidir. El-Haşimi ve el-Kureyşi Kureyş kabilesinin Haşimoğulları boyuna ait olduğunu iddia ettiğini belirtir.

Al-Ain News'e göre el-Kureyşi'nin gerçek adı Zeyd el-Iraki'dir. Iraklı ve IŞİD'in eğitim divanının emiriydi. Adı açıklanmayan iki Iraklı güvenlik görevlisi el-Kureyşi'nin gerçek adı Cuma Avvad el-Bedri olduğunu, eski IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin abisi olduğunu belirtti. Iraklı tarihçi Hişam el-Haşimi'nin 2020'de yayınladığı araştırma, el-Kureyşi'nin beş üyeli Şura Konseyinin başkanı olduğunu belirtti.