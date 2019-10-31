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Gündem

Ebu Bekir el-Bağdadi'yi ihbar eden muhbir, en yakınındaki kişi çıktı

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'yi ihbar eden kişinin, Bağdadi'nin en yakınındaki kişi olduğu iddia edildi.

2019-10-31 08:45:00 -
Ebu Bekir el-Bağdadi'yi ihbar eden muhbir, en yakınındaki kişi çıktı

ABD merkezli Washington Post'un haberine göre, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde etkisiz hale getirilmesinde örgüt mensubu 'üst düzey' bir ismin sağladığı önemli istihbaratlar kritik rol oynadı.

Bağdadi'ye kalacak yer bulan kişi

Bağdadi'nin güvendiği 'köstebeğin', öldürülen DEAŞ liderinin son kaldığı adresi ABD istihbaratına bildirdiği ve olayın ardından iki gün boyunca İdlib'de kaldıktan sonra ailesiyle birlikte bölgeden çıkarıldığı belirtildi. Habere göre, ABD istihbaratına bilgi akışı sağlayan muhbir Bağdadi'nin İdlib'de yerleştiği mekânı bulmasına aracı olan kişiydi. ABD'li yetkililerin ifadelerine dayanan haberde, vatandaşı olduğu ülke belirtilmeyen kişinin Bağdadi'nin başı için konulan 25 milyon dolarlık ödülün tamamını ya da bir kısmını alacağı ifade edildi.

SDG'ye bilgi aktardı

Habere göre, Sünni Arap olduğu belirtilen Bağdadi'ye yakın isim, akrabalarının DEAŞ tarafından öldürülmesinin ardından örgüte karşı nefret duygusu beslemeye başladı. Söz konusu kişi terör örgütü YPG'nin liderliğindeki SDG'ye bilgi aktarmaya başladı. Amerikan istihbarat örgütü CIA'nin durumdan haberdar olmasından sonra muhbirin doğruları söyleyip söylemediği bir süre boyunca test edildi. Bağdadi'nin ölümünde önemli rol oynayan köstebeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmasıyla olayı CIA devraldı.

Ebubekir El Bağdadi kimdir?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla DEAŞ'ı kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.

 

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Yorumlar

AHMET ÖZAYDIN ( OZAYDİN65)

BAKINIZ 1969 DA ERBAKANIN MİLLİ NİZAM PARTİSİ KAPATILIR.MSP NİN KURULUŞU İÇİN MOSSAD 14 AJANINI ERBAKANIN TABANINA YÖNETİMİNE YERLEŞTİRİR. VE ERBAKAN 28 ŞUBATTA YUTULUR...BAĞDADİ KONUSUNDAN DERS ALINACAK NOKTA.TÜRKİYEDEKİ TARİKAT VE CEMEAT LİDERLERİ ETREFINDAKİ MOSSAD AJANLARINI İYİ GÖRMELİDİR. BAĞDADİNİN YERİNİ BİLDİRENDE MOSSADIN 1 NUMARALI ADAMI DİKKAT.FETO PKK İŞİD VB LERİ MOSSADIN KONTROLÜNDE Kİ ÖRGÜTLER DEDİK DİNLEYEN OLMADI 2011 DE DİKKAT...UYANALIM ARTIK.İMZA OZAYDİN65
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Tata Tonga

geçmişte epeyi bin ladin reklamı ve masalı dinledik. şimdi sıra bağdadi reklamları ve masallarında. yok şöyle öldürülmüş, yok bu ihbar etmiş, yok şuraya gitmiş... amerika kendi adamının nereye gittiğini bilmiyor mu? her yeri uydudan seyrediyor, bütün iletişim ellerinde... şimdi öldürmek istemiş şimdi öldürmüş işte...belki de öldürülmedi... amerika diyor bunu, biz de inanıyoruz. amerikanın her dediğine inanmak zorunda mıyız?
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