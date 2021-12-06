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Kadın - Aile Ebru Sanatının Minik Kalplerden Yansıması sergisi açıldı
Kadın - Aile

Ebru Sanatının Minik Kalplerden Yansıması sergisi açıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte “Ebru Sanatının Minik Kalplerden Yansıması” sergisini açtı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 17:38:00 -
Ebru Sanatının Minik Kalplerden Yansıması sergisi açıldı

Büyükşehir Belediyesi, çocukları sanat ile bir araya getirerek görsel, duyusal ve eğitsel becerilerinin gelişmesi, hayal güçlerinin ürünlerini sunmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası miniklerin Ebru Atölyesi’nde öğrendikleri ve eğitmenleri ile hazırladıkları eserleri “Ebru Sanatının Minik Kalplerden Yansıması” adıyla sergiye dönüştürdü.

Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte Sezai Karakoç Kültür Merkezi’ndeki Sergi Salonu’nda serginin açılışını gerçekleştirdi. Eğitmenleri ve minikleri tebrik eden Karaloğlu ailesi, sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Vali Karaloğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 4 - 6 yaş kreşlerindeki çocukların öğretmenleriyle beraber yaptıkları ebrularla ilgili sergiyi gezdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“Biz çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, sosyal hayatta daha çok yer alması, bu tip sanatsal faaliyetlerle toplumu rahatlatma konusunda çalışmalarımız var. Bu çalışmada onlardan bir tanesi. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi hem çocuklarımıza dönük hem de sanatsal faaliyetlere devam edeceğiz inşallah.”
40 öğrencinin yaptığı 40 eser, 10 Aralık Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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