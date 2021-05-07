Ebru Gündeş'in boşandığı Reza Zarrab FBI'ya kaldı

Ebru Gündeş ile ABD’nin Türkiye’ye karşı operasyonda piyon olarak kullandığı ve şu sıralar ABD istihbarat teşkilatının korumasındaki İranlı Reza Zarrab’a arasındaki boşanma davası sonuçlandı. Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Gündeş’in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlandı. Hürriyet'in haberine göre; İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

Kızını ABD'ye götürdi

10 yaşındaki Alara’nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab’ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından kızını ABD’nin New York kentinde yaşayan Zarrab’ın yanına götürdü.

İhanet iddiası dilekçede yer almıştı

Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söylemişti. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etmişti.