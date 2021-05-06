Ebru Baki'yi görenler inanamadı! Pes dedirten anlar

Habertürk TV ile MHP arasında yaşanan gerilimde peş peşe gelişmeler yaşandı. Habertürk'te MHP ile ilgili tepki çeken sözlerin ardından çıkan tartışma nedeniyle kanaldan art arda ayrılık haberleri geldi. MHP'nin Ebru Baki hakkında açıklamasına kendince tepki gösteren ve "özür dileyin" çağrısında bulunan Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir kovuldu. Ardandan da kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etti.

Ebru Baki tepki çekti

MHP ile yaşanan gerilimin ardından uğruna 2 kişinin işinden olduğu Habertürk TV Ekonomi Müdürü ve “Para Gündem” programının sunucusu Ebru Baki’nin bu sabah hiçbir şey olmamış gibi haberturk.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas ile ekrana çıkması büyük tepkilere neden oldu.

İki kişinin kovulmasına neden olan Ebru Baki’nin yayına çıkmasının etik olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları "Eskiden bir dostluk, bir arkadaşlık bir vefa duygusu vardı. Şuan insanlarda para ve koltuk hırsı bu değerlerin yok olmasına neden oldu." ifadelerini kullandılar.

Olay

Habertürk canlı yayınında Ebru Baki'nin konuğu olan Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, "Hani yazılı olur ya, çocuklar sınavda. Böyle birden biri ilk on dakikada bitirir. Koşar koşa, 'ben bitirdim, ben bitirdim' diye bağırır. Bu çağrıda ona benziyor." ifadelerini kullanarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı yeni anayasa çağrısıyla, kendince alay etmişti.

Hacıbektaşoğlu'nun bu sözleri sarf etmesinden sonra, Ebru Baki başta olmak stüdyodaki herkes kahkaha atmıştı. MHP'li isimlerden Ebru Baki ile Habertürk Tv'ye tepki yağarken, Bülent Aydemir, program ortağı Baki'ye şu sözlerle sahip çıkmıştı:

"Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Tweet atıp sosyal medyadan konuşmuyorum. Bu konu üzerinde Ulvi bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu. Eğer MHP Genel Başkanı da bunun arkasındaysa onlar da özür dilemeli."