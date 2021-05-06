  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
70 terörist öldürüldü
3 ilde sağanak bekleniyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Dev operasyon başladı
Neyin peşindeler? ABD komşuya silah yığıyor!
Gündem Ebru Baki'yi görenler inanamadı! Pes dedirten anlar
Gündem

Ebru Baki'yi görenler inanamadı! Pes dedirten anlar

MHP ile yaşanan gerilimin ardından uğruna insanların kovulduğu Ebru Baki, hiçbir şey olmamış gibi yayına çıkıp programına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 11:19:00 -

Habertürk TV ile MHP arasında yaşanan gerilimde peş peşe gelişmeler yaşandı. Habertürk'te MHP ile ilgili tepki çeken sözlerin ardından çıkan tartışma nedeniyle kanaldan art arda ayrılık haberleri geldi. MHP'nin Ebru Baki hakkında açıklamasına kendince tepki gösteren ve "özür dileyin" çağrısında bulunan Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir kovuldu. Ardandan da kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etti.

Ebru Baki tepki çekti

MHP ile yaşanan gerilimin ardından uğruna 2 kişinin işinden olduğu Habertürk TV Ekonomi Müdürü ve “Para Gündem” programının sunucusu Ebru Baki’nin bu sabah hiçbir şey olmamış gibi haberturk.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas ile ekrana çıkması büyük tepkilere neden oldu.

İki kişinin kovulmasına neden olan Ebru Baki’nin yayına çıkmasının etik olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları "Eskiden bir dostluk, bir arkadaşlık bir vefa duygusu vardı. Şuan insanlarda para ve koltuk hırsı bu değerlerin yok olmasına neden oldu." ifadelerini kullandılar.

Olay

Habertürk canlı yayınında Ebru Baki'nin konuğu olan Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, "Hani yazılı olur ya, çocuklar sınavda. Böyle birden biri ilk on dakikada bitirir. Koşar koşa, 'ben bitirdim, ben bitirdim' diye bağırır. Bu çağrıda ona benziyor." ifadelerini kullanarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı yeni anayasa çağrısıyla, kendince alay etmişti.

Hacıbektaşoğlu'nun bu sözleri sarf etmesinden sonra, Ebru Baki başta olmak stüdyodaki herkes kahkaha atmıştı. MHP'li isimlerden Ebru Baki ile Habertürk Tv'ye tepki yağarken, Bülent Aydemir, program ortağı Baki'ye şu sözlerle sahip çıkmıştı:

"Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Tweet atıp sosyal medyadan konuşmuyorum. Bu konu üzerinde Ulvi bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu. Eğer MHP Genel Başkanı da bunun arkasındaysa onlar da özür dilemeli."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri
Dünya

Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri

Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu ve yoksulluk nedeniyle 28 Nisan'dan bu yana gözteriler şiddetlenerek devam ediyor. Yüzlerce ölü ve..
Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!
Siyaset

Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!

Habertürk Tv ekranında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa teklifi ile dalga geçildiği anlara tepki yağdı.
Trump'tan sert tepki: Radikal solcu ruh hastaları
Dünya

Trump'tan sert tepki: Radikal solcu ruh hastaları

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasını "rezalet ve utanç" olarak nitelendirdi. Trump, "Radikal solcu ruh has..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay