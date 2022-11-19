Ebola nedir? Ebola nasıl bulaşır, Ebola virüsü belirtileri? Ebola ne zaman çıktı? Ebola Türkiye'de görüldü mü? Ebola ölüm oranı ve Ebola aşısı

Ebola Virüsü Hastalığı nedir?

2014 Ebola salgını Batı Afrika’da birçok ülkeyi etkisi altına almış tarihteki en büyük Ebola salgınıdır. Ebola virüsü, insanlarda ve insandışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüstür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4. Risk Grubu Patojen olarak kabul edilmektedir. Çok tehlikeli bir virüstür. İshal, kanama, deri döküntüleri ve yüksek ateşe neden olur. Adını, Afrika'daki bir nehirden alır. Bulaşıcıdır. Kontrol altına alınmazsa salgınlar görülür. Ebola virüsü, ipliksi yapıda, yaklaşık 80 nm boyundadır. Genetik materyali RNA'dan oluşur.

Ebola Türkiye'de görüldü mü?

Kişiden kişiye bulaşabilen ve öldürücülüğü yüksek olan Ebola Virüsü Hastalığının uluslararası seyahat sonrası ülkemizde de görülme riski bulunmaktadır.

Ebola virüsü adını Afrika’daki bir nehirden alan, insanlarda ve memelilerde hastalık yapan çok tehlikeli bir virüstür. Öldürücülüğün çok yüksek olmasından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 4. Risk Grubu Patojen (yüksek bireysel ve toplumsal risk) olarak kabul edilmektedir. WHO tarafından 4. Risk Grubu Patojen; ciddi insan veya hayvan hastalıklarına sebep olan ve bireyden bireye doğrudan ya da dolaylı olarak bulaşabilen patojen olarak tanımlanmaktadır. Bu gruptaki patojenlerin sebep olduğu hastalıklar için genellikle etkili bir tedavi ve koruyucu önlemler bulunmamaktadır.

Ebola nasıl bulaşır?

Virüs insanlara hayvanların kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşır. Direkt hayvanlardan(başlıca bazı maymun türleri ve meyve yarasaları) insanlara bulaşabildiği gibi insandan insana da kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşabilmektedir.

Haberin detayları şöyle;

İngiltere'de Ebola alarmı verildi, hastanenin kliniğine kilit vuruldu

Dünyadaki en tehlikeli virüslerden biri olan Ebola, halen tüm dünyayı tehdit ediyor. Ebola virüsü şüphesi yaşanan Essex Hastanesi gece boyunca kapatıldı. Ölüm oranı yüze 25 ila 90 arasında değişen Ebola, insanlarda genellikle ölümcül seyrediyor. Uganda da 20 Eylül'den bu yana 141 vakaya ve 55 ölüme neden olan bir Ebola salgınının pençesinde.

Bir kaynak, Essex Hastanesinin acil tedavi merkezinin Ebola korkusu nedeniyle 'kilitlendiğini' söyledi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı yetkilileri, hasta bir şekilde geri dönen yolcuların çeşitli bulaşıcı hastalıklar için test etmenin rutin olduğunu açıkladı. UKHSA klinik ve gelişmekte olan enfeksiyon direktörü Dr. Meera Chand, "Son zamanlarda seyahat eden ve hastalık bildiren kişiler, çeşitli bulaşıcı hastalıklar için NHS klinisyenleri tarafından rutin olarak değerlendiriliyor" açıklaması yaptı.

'YÜKSEK ALARM' ÇAĞRISI YAPILDI

Geçen ay, Uganda'daki salgının ardından Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Dairesi (UKHSA), ortalama ölüm oranı yüzde 50 olan virüsün belirtilerini gösteren hastalar için tüm sağlık görevlilerini "yüksek alarm" durumuna getirmeye çağırmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre semptomlar ateş, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kusma ve ishal, kızarıklık ve bazı durumlarda diş etlerinden kanama veya dışkıda kan hastalığın en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

En tehlikeli virüsler arasında yer alan Ebola, İngiltere’de yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından bir kez daha gündeme geldi. Ölümcül virüse ilişkin bilgilere erişmek isteyenler yoğun olarak Ebola nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıl? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Ebola nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıl? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

EBOLA NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL BULAŞIR, TEDAVİSİ NASIL?

Ebola virüsü, hayatı tehdit eden kanamalara yol açan %50 ile %90 vakanın ölümle sonuçlandığı ateşli bir hastalığa neden olmaktadır. Bu virüs filovirüsler ailesinden bir RNA virüsüdür. İlk salgın olduğu dönemde hastalıktan yaklaşık 260 kişi ölmüştür.

Ebola virüsü nasıl bulaşır? Ebola nasıl bulaşır?

Ebola virüsünün kökeni hâlâ kesin olarak tespit edilememiştir. Fakat bazı maymun türlerinin ebola için ana konak olabileceği düşünülmektedir. Meyve yarasalarının patojenin doğal rezervuarını oluşturduklarına inanılmaktadır. Bir teori de virüsün, yarasalardan kalan meyve artıklarını yiyen maymun, domuz ve diğer bazı hayvanlara bulaştığını ileri sürmektedir.

Virüs insanlara hayvanların kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşır. Direkt hayvanlardan insanlara bulaşabildiği gibi insandan insana da kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşabilmektedir. İdrar, dışkı, kusmuk, gözyaşı ve anne sütü gibi aklınıza gelebilecek bütün vücut sıvılarında virüs saptanmıştır. Hastalarla yakın temas halinde olduklarından enfeksiyon için önemli bir risk grubu sağlık çalışanlarından oluşmaktadır.

Virüs insanlara hayvanların kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşır. Direkt hayvanlardan(başlıca bazı maymun türleri ve meyve yarasaları) insanlara bulaşabildiği gibi insandan insana da kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşabilmektedir.

Hastalığın tedavisi olmadığından korunmada bulaşıcılığın önlenmesi esastır. Bu nedenle hasta hayvanlar en kısa zamanda karantinaya alınmalıdır. Ölü hayvanların cesetleri dikkatlice yok edilmelidir. Bu hayvanların etleri, özellikle de çiğ etleri tüketilmemelidir.

Hastalığa neden olan 5 farklı Ebola virüsü grubu tespit edilmiştir. Bu viral gruplardan üçü, insanlarda büyük salgınlara neden olmuştur. Pek çok tropik enfeksiyondan farklı olarak ebola virüs enfeksiyonunun sivrisinek ısırığı yoluyla bulaştığı şimdiye kadar saptanmamıştır.

Ebola hastalığının belirtileri

Virüsün bulaşması ile belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süre 2 ile 21 gün arasında değişiklik gösterir. Görülebilen önemli belirtilerden bazıları baş ağrısı, vücutta yaygın ağrılar, yüksek ateş, gözlerde konjunktivit, kanamalar, bulantı ve cilt döküntüleridir. Bunlara ek olarak böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları da görülebilmektedir. Kan sayımında beyaz kan hücreleri ve trombosit sayısında azalma vardır. Hastalığın başlamasından birkaç gün sonra bile, özellikle mukoza zarlarından kaynaklanan ciddi iç ve dış kanamalar meydana gelebilir.

Görülebilen tüm bu belirtiler ebola hastalığına özgün olmayıp diğer başka ciddi enfeksiyonlarda da ateş, kanama ve organ hasarı meydana gelir. Bu da doktorların başlangıçta doğru bir teşhis koymasını güçleştirir.

Ebola'nın seyrinde, çeşitli sıklıkla çeşitli organlarda yetmezlikler gelişir. Ek olarak beyin iltihabı oluşabilir ve bu prognozu daha da kötüleştirir. Ciddi vakalar septik şoka benzer ve ölüm oranı yüksektir. Hastalıkta ölüm sebebi genellikle kalp yetmezliğidir.

EBOLA VİRÜSÜ TİPLERİ NELERDİR?

Tanımlanabilen beş Ebola virüsü vardır.

Ebola Sudan

Ebola Zaire

Ebola Reston

Ebola Bundibugyo

Ebola Taï Forest

Ebola tanısı

Özellikle hastalığın erken evresinde, ebola ile sarı humma, lassa humması, dang humması veya sıtma gibi diğer bazı hastalıklar arasındaki ayrım zordur. Bu nedenle şüpheli vakalarda hastalar erken dönemde karantinaya alınmalıdır.

Patojen her şeyden önce kanda ve aynı zamanda deride de tespit edilebilir. Ebola virüsü için incelemek üzere numuneler alınır. Virüse karşı antikor oluşumu genellikle sadece hastalığın ileri evrelerinde oluşur. Ebola virüsü ile çalışmak ve ebola enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen hastalardan örnekleri incelemek için sadece çok yüksek güvenlik düzeyine sahip özel laboratuvarlara izin verilir.

Ebola'dan şüphelenilirse, hastanın kan değerleri de yakından izlenir. Ek olarak, kanama veya bozulmuş organ fonksiyonu için yakın takip gereklidir.

Ebola hastalığı tedavisi

Şimdiye kadar, ebola için etkili bir tedavi yöntemi bulunamamıştır, bu yüzden ölüm oranı hâlâ çok yüksektir. Aynı şekilde, standart tedavi önerileri de yoktur. Antiviral bir ilaçla tedavi düşünülebilir, ancak benzer viral hastalıkların aksine başarılı olma ihtimali düşüktür.

Bir ebola enfeksiyonu için önemli olan, hastaların yoğun bakım altına alınmasıdır. Başarılı bir tedavi için elektrolit ve sıvı desteği önemlidir. Böbrek yetmezliği için diyaliz gibi hızlı bir organ değiştirme prosedürü başlatılmalıdır. Ancak, ne yazık ki ebolanın ortaya çıktığı ülkelerde (Orta Afrika), bu tür tıbbi müdahaleler çoğu zaman mümkün olmamaktadır. (medicalpark)

Ebola aşısı

Uganda'da 3 farklı Ebola aşısının denemeleri başlıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola virüsüne karşı geliştirilen 3 farklı aşının denemelerine salgının görüldüğü Uganda'da başlanacağını duyurdu.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, G20 Liderler Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, uzmanlar komitesinin 3 aşının denemelerine başlanması kararı verdiğini söyledi.

Ugandalı sağlık yetkililerinin öneriyi kabul ettiğini kaydeden Ghebreyesus, aşıların gelecek hafta ülkeye gönderileceğini belirtti.

Uganda Sağlık Bakanlığı, daha önce denenecek aşılardan 2'sinin İngiltere'de üretilen Oxford aşısı ve ABD'de üretilen Sabin aşısı olduğunu açıklamıştı.

Uganda'da, şimdiye dek salgında 55 kişi hayatını kaybetti. Ebola virüsü, Uganda'da bu yıl ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide tespit edilmişti.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

Sık sorulan soru ve cevaplar...

Ebola kimlere bulaşır?

Virüs, insanlara yabani hayvanlardan bulaşır ve insan popülasyonunda kişiden kişiye hasta insanların kanı, çeşitli salgıları, organları ya da vücut sıvıları ile ve bu tür sıvılarla kontamine olmuş nesnelerle temas edilmesi halinde bulaşarak yayılır. Meyve yarasaları Ebola virüsünün doğal konağı olarak değerlendirilir.

Ebola nasıl bulaşmaz?

Virüs insanlara hayvanların kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşır. Direkt hayvanlardan insanlara bulaşabildiği gibi insandan insana da kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşabilmektedir. İdrar, dışkı, kusmuk, gözyaşı ve anne sütü gibi aklınıza gelebilecek bütün vücut sıvılarında virüs saptanmıştır.

Ebola nasıl tedavi edildi?

Çeşitli kan tetkikleriyle kandaki virüs tespit edilmelidir. Henüz tamamıyla geliştirilmiş kesin etkili bir Ebola virüsü aşısı bulunmamaktadır. Günümüzde ilaç ve aşı çalışmaları devam etmektedir. Ebola için belirlenen, virüsün kişiler üzerindeki etkilerini yok edecek özel bir tedavi yöntemi yoktur.

Ebola insandan insana geçer mi?

Öncelikle tropikal yağmur ormanlarına yakın, Orta ve Batı Afrika'da uzak köylerde ortaya çıkan ebola; yarasa, maymun, şempanze, antilop gibi hayvanlardan insanlara bulaşmış, daha sonra insandan-insana bulaşması ile yayılmış ölümcül bir virüstür.

Ebola hangi ülkelerde var?

Hastalığa Maruz Kalma Riski

Afrika'da teyit edilmiş vakalar şu ülkelerden bildirilmiştir: Liberya, Sierra Leone, Gine, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), Gabon,Güney Sudan, Fildişi Sahilleri, Uganda, Kongo Cumhuriyeti (ROC), Güney Afrika (importe olmuş).

Ebola dan nasıl korunulur?

Ebola virüsü taşıyan insanlarla yakın kontak hemen kesilmelidir. Hastanın izole edilmesi ve temas ettiği kişilerin de derhal karantinaya alınması gerekmektedir. 3. Sağlık personelinin elbiseler, maske, gözlük, galoş vb. giysilerle hastanın vücut sıvıları ve kanıyla temasını engellemesi gerekmektedir.

Virüs lezyonlara sebep olur mu?

Vücut savunma sisteminde olan herhangi bir zayıflama sonucu uykudaki bu virüsler aktif hale geçerek kaşıntılı ağrılı lezyonlara sebep olurlar.

Lezyon nedir?

Vücutta birtakım hastalıkların sebebiyet verdiği doku ve organ değişimlerine lezyon denmektedir. Bazen gözle görülür bir etki yaratan lezyonlar, bazen ise yapılacak olan testler üzerinden ortaya çıkarılır. Özellikle vücuttaki bazı hastalıklar hücre ve doku bozukluğu ortaya çıkarabilmektedir.

Heterojen hipoekoik kitle lezyonu nedir? Heterojen lezyon nedir?

Hipoekoik lezyon, meme ile tiroit bölgesinde görülen lezyon türüdür. Bu lezyon türü, daha çok yetişkinlerde görülmektedir. Ancak bu, sadece yetişkinlerde görüldüğü anlamına gelmemektedir. Gençlerde hatta çok nadir de olsa çocuklarda dahi görülebilmektedir.

Fibroadenom nedir?

Fibroadenomlar, 15-35 yaş kadınlarda sıklıkla görülen iyi huylu meme tümörüdür. Bu tümörlerlerin yapısı sert, pürüzsüz, lastik kıvamındadır ve sınırları iyi belirlenebilir. Fibroadenomlar meme dokusu içerisinde bir bilye gibi hissedilebilir. Muayene edildiğinde cilt altında rahatlıkla hareket edebilir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği üç kanser türünde tarama yapılmaktadır.

Hipoekoik görünüm nedir?

Hipoekoik lezyon durumu, sağlıklı tiroidde görülmeyen kitleler ile lekelenmelerin meydana gelmesidir. Bu durum yalnızca tiroid değil meme kanseri durumlarında da meydana gelebilmektedir.