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Aktüel

Ebeveynleri yanında olmadan sokağa çıkan çocukların ailelerine para cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:32:52 -
Ebeveynleri yanında olmadan sokağa çıkan çocukların ailelerine para cezası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde, ebeveynleri yanında olmadan sokağa çıkan 18 yaş altı 3 çocuğun ailesine 2 bin 367 lira para cezası uygulandı.

Hıfzısıhha Kurulu'nca alınan karar gereğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri, ilçe genelindeki denetimleri yoğunlaştırdı.

Kent merkezinde yapılan kontrollerde, yanlarında ebeveynleri olmadan sokağa çıkan çocukların olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine çocukların aileleri belirlenerek üç aileye 789 liradan toplam 2 bin 367 lira para cezası uygulandı.

Vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe konularında uyarılırken denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

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