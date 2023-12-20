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Sağlık Ebeveynler dikkat! Bu hatayı yapmayın
Sağlık

Ebeveynler dikkat! Bu hatayı yapmayın

Yeniakit Publisher
2023-12-20 11:49:00 -
Ebeveynler dikkat! Bu hatayı yapmayın

Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, çocukların cep telefonu, tablet gibi teknolojik aletleri kullanmasının dikkat süresini olumsuz etkileyebileceğini ve bazı davranış bozukluklarına neden olabileceğini belirtti.

Liv Hospital Samsun Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, çocuklarda teknolojik cihaz kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, zorunlu durumlar dışında belli kurallar çerçevesinde ve belirli sürelerle çocukların teknolojik cihazları kullanmasına izin verilmesinin uygun olabileceğini belirtti.

“Günlük kullanım süresi 1 saati geçmemelidir”

2 yaşından küçük çocukların teknolojik aletlerin kullanmasının önerilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Faruk Aydın, “Çünkü dil, zihinsel, hareket ve sosyal-duygusal becerilerin gelişimi için anne-baba ve diğer yetişkinlerle sosyal etkileşim gereklidir. Okul öncesi dönemde, günlük kullanım süresi 1 saati geçmemelidir. İlk ve ortaokul döneminde ise hafta içi okul günlerinde 1 saat, tatil günlerinde ise 2 saati aşmamalıdır” diye konuştu.

“Uykudan önce kullanılmamalı”

Uykudan önceki 1 saatlik zaman diliminde dijital elektronik aletlerin kullanımının önerilmediğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Ayrıca, kullanılacak sürenin bölünerek birkaç seferde kullanılması uygun olabilir. Ancak eğitim amaçlı kullanımlar, görüntülü görüşmeler veya konuşmalar bunun dışında tutulabilir” şeklinde konuştu.

“Uygun sınırlar konulmalıdır”

Günümüzde, çocuklar ve ergenler arasında dijital elektronik aletlerin yaygın kullanılmasının, bu araçların eğlence aracı haline gelmesine ve özel dillerin oluşmasına yol açtığını söyleyen Aydın, “Sosyal iletişimde önemli bir rol oynamakta ve teknolojiyle olan bağlantılarını sağlamaktadır. Özellikle okul öncesi dönemde, anne-baba etkileşimine açık ve doğru programlarla teknolojik aletlerin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olabilir. Uygun kullanım kuralları ve sınırlamalar çerçevesinde bu araçların faydalı olabileceği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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