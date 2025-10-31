Ebedi saadetin kutlu olsun Jazmin

Müslüman olma isteğiyle Sinop Durağan İlçe Müftülüğü’ne başvuran Jazmin hanım için “İhtida Merasimi” düzenlendi.



Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, İlçe Müftü Vekili Fatih Mutlu, kendisine İslam dininin temel esasları hakkında kısa bilgi verdi.







Budapeşte doğumlu Jazmin hanım, Müftü Vekili ile birlikte Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Yasemin adını aldı.







Müftü Vekili, "Siz İslam dinini hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz, bizlerde burada ikrarınıza şahit olduk" diyerek kendisini tebrik etti.







Yapılan dua ile sona eren merasimde, Jazmin Hanıma "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarına ait çeşitli eserler hediye edildi.