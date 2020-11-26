Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yaparken ÖSYM de KPSS önlisans sınav sonuçlarını açıkladı. Kamu personeli alım başvursunda bulunacak ebe adayları ebelik atama taban puanları nasıl? Ebelik ataması hangi KPSS puan türüne göre yapılıyor? Ebelik atama puanları kaç? sorularını sormakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin olarak 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/ Teknisyeni olmak üzere 12 bin sağlık çalışanını alınacağını söyledi. Peki Ebe KPSS taban puanı kaç?

Ebe KPSS kaç puandan alıyor?

Ebelik alımı 2 yılda bir yapılan KPSS-B grubu sınavından alınan KPSS-P3 puan türüne göre yapılıyor.

Ebe maaşları ne kadar?

2020 yılı itibariyle ebe maaşları 4 bin 500 TL dolayındadır.